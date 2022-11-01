Белорусский психолог дал советы, как уснуть, если мечты и мысли не дают покоя 2 1.11.2022, 21:12

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Он поделился одной действующей практикой.

Белорусский психолог Павел Зыгмантович рассказал в эфире телеканала ОНТ, что нужно делать, если перед сном мечты и мысли не дают покоя и мешают отдыху.

По мнению психолога, взять и отпустить мысли довольно непросто – этому нужно долго учиться. Но есть некоторые практики, которые помогут со временем справиться с проблемой.

- Вам нужно представлять эти мысли как нечто движущееся, которое к вам не имеет отношения, - порекомендовал Павел Зыгмантович.

Например, представить себя в лодке на озере или реке и включить фантазию и нарисовать в воображении облака, которые куда-то плывут.

- Представьте себе, что ваши мысли – это такие же облака. Вам с ними не надо ничего делать. Просто созерцать – этого будет более, чем достаточно, - пояснил психолог.

Он также отметил, что такая практика позволит переключиться и уснуть, хотя, безусловно, понадобятся тренировки.

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