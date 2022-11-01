В ВСУ прокомментировали информацию о размещении гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Беларуси 1 1.11.2022, 21:16

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Два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способные нести ракеты «Кинжал», находятся в Мачулищах.

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые Россия, по некоторым данным, перебросила в Беларусь, не несут дополнительной угрозы для Украины.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат 1 ноября на брифинге в медиацентре «Украина», который транслировало в YouTube информагентство «Укринформ».

Отвечая на вопрос, как переброска «Кинжалов» в Беларусь может повлиять на ситуацию в украинском небе, Игнат подчеркнул, что повлиять может уменьшение количества «Кинжалов» или их полное отсутствие, но не изменение точки базирования.

Он отметил, что специально оборудованный российский истребитель-перехватчик МиГ-31К может нести одну такую ракету, которая крепится к фюзеляжу. «Кинжал», запускаемый с Миг-31К, имеет дальность полета до двух тыс. км, поэтому, указал Игнат, может угрожать любой точке Украины независимо от того, где хранятся ракеты, или от того, где базируется самолет – в РФ, Беларусь или временно оккупированном Крыму.

«Пребывание на территории Беларуси - это больше угроза не так Украине, как бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы», – объяснил спикер ВС ВСУ.

1 ноября разведка Британии сообщила, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способные нести ракеты «Кинжал», и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлечена в войну.

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