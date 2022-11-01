ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов 1.11.2022, 21:53

Сбить Ми-8 и БПЛА удалось в Донецкой области.

Украинские военные сегодня, 1 ноября, сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Восток» в 9 часов сбит российский вертолет Ми-8», - говорится в сообщении.

Уже через 3 часа ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Сбить вражеские вертолет и беспилотник военным удалось в Донецкой области.

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