ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов
- 1.11.2022, 21:53
Сбить Ми-8 и БПЛА удалось в Донецкой области.
Украинские военные сегодня, 1 ноября, сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
«Зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Восток» в 9 часов сбит российский вертолет Ми-8», - говорится в сообщении.
Уже через 3 часа ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.
Сбить вражеские вертолет и беспилотник военным удалось в Донецкой области.