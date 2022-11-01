На Вилейском водохранилище увидели очень редкую у нас птицу 1.11.2022, 22:02

Фотофакт.

На Вилейском водохранилище орнитологи Александр Анкуда и Анна Ильинкова заметили редкую арктическую гостью — черную казарку. Это очень редкий для Беларуси залетный миграционный вид, в ХХІ веке у нас было всего несколько его наблюдений, пишет телеграм-канал «Дзікая прырода побач».

Черная казарка — самая маленькая из всех казарок, она размером с домашнюю утку. Гнездятся они в северной тундре на морском побережье. Интересно, что эти птицы устраивают «детские сады»: пары иногда объединяют выводки и держатся группами из десятков или сотен птиц.

На зимовку черные казарки обычно летят вдоль морского побережья, а через континентальные районы пролетают из них единицы, поэтому у нас их и видят крайне редко.

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