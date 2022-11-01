Пригожин стал любимчиком Путина и написал заявление в прокуратуру на Беглова 1.11.2022, 22:13

1,120

Евгений Пригожин

Начинается обещанный «раскол элит»?

В конце октября 2022 года конфликт основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и петербургского губернатора Александра Беглова вышел на новый уровень.

Пригожин давно хочет отставки Беглова, но раньше ограничивался давлением на губернатора через подконтрольные СМИ. Теперь же Пригожин написал на Беглова заявление в Генпрокуратуру.

31 октября в аккаунте пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, во «ВКонтакте» появилось следующее сообщение:

Сегодня, 31 октября 2022 года, мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А. Д. (Александром Дмитриевичем, — прим.) организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников.

Близкий к Кремлю источник «Медузы» подчеркнул, что такое поведение основателя ЧВК Вагнера не случайность. По его словам, до войны Пригожин понимал: он может заниматься лишь «медийным давлением» на губернатора, отношения с которым давно испортились из-за нежелания городской администрации «отдавать» структурам бизнесмена госконтракты на крупные проекты с бюджетным финансированием.

Однако, после начала войны в Украине влияние Пригожина на Владимира Путина сильно выросло. Российский президент уверен, что участие во вторжении ЧВК Вагнера — успешный опыт (несмотря на то, что наемников обвиняют в многочисленных военных преступлениях). По словам двух собеседников «Медузы», близких к Кремлю, сейчас Пригожина можно считать «полноправным представителем ближнего круга» Путина.

«Он [Пригожин] у президента плотно на ушах. Это больше не порученец по не самым приятным делам. Пригожин считается эффективным военным менеджером, освободителем [аннексированной] ЛНР», — подчеркнул один из источников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».