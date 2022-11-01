В Харьковской области ВСУ деоккупировали 568 населенных пунктов 1.11.2022, 22:42

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Вооруженные силы Украины за 11 дней освободили от российских оккупантов еще 17 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом 1 ноября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

«На сегодня в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Для оперативного решения проблем и принятия решений уже создана 21 военная администрация, – сказал он. – В деоккупированных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива. Также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин».

Кроме того, по словам Тимошенко, продолжаются работы по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях Харьковской области.

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