В Харьковской области ВСУ деоккупировали 568 населенных пунктов
- 1.11.2022, 22:42
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Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Вооруженные силы Украины за 11 дней освободили от российских оккупантов еще 17 населенных пунктов в Харьковской области.
Об этом 1 ноября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
«На сегодня в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Для оперативного решения проблем и принятия решений уже создана 21 военная администрация, – сказал он. – В деоккупированных населенных пунктах области, где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива. Также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин».
Кроме того, по словам Тимошенко, продолжаются работы по восстановлению электроэнергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях Харьковской области.