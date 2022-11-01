В Марс врезались два крупных метеорита 2 1.11.2022, 23:07

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Видеофакт.

Космический аппарат NASAна Марсе зафиксировал падение двух крупнейших метеоритов. Об этом сообщает NASA.

По словам ученых, два метеорита были размером от пяти до 12 метров, оставили на Красной планете кратеры диаметром почти 150 метров. Более крупный из двух космических объектов ударил в декабре прошлого года примерно в 37 км от пребывания аппарата InSight, образовав воронку глубиной примерно 21 метр.

Эксперты также добавили, что зафиксировали обломки, разбросанные на расстоянии до 40 км от места падения, в то же время был обнаружен лед вокруг кратера.

Исследователи отметили, что это один из крупнейших кратеров, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе. На Красной планете существует множество более крупных кратеров, но они значительно старше и старше любой миссии на Марсе.

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