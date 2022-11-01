США заявили о срочной помощи на восстановление энергосистемы Украины 1.11.2022, 23:26

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Также США работают над поставкой систем ПВО.

Правительство Соединенных Штатов срочно выделило $55 миллионов из фондов USAID на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине. Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент «Укринформа».

«Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о новом пакете в размере $55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, которая охватывает до 7 миллионов украинцев», - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, по его словам, помощь USAID предполагает отправку более 1600 генераторов, систем очистки воды и другого оборудования, необходимого для обогрева.

«За последние 36 часов Россия выпустила около 100 ракет по объектам водо- и энергоснабжения в Украине. Со снижением температуры эти российские атаки, преследующие цель увеличения страданий простых людей, особенно отвратительны», - отметил официальный представитель Госдепа.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «остаются преданными победе суверенной, независимой Украины» и работают над поставкой систем ПВО, чтобы украинские силы могли в дальнейшем отражать ракетные атаки РФ.

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