Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова 10.11.2022, 0:51

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Заместителя гауляйтера Херсона наградили орденом «За мужество».

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил государственного изменника и представителя оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом «За мужество».

Об этом сообщают официальные российские сайты.

В путинском указе отмечается: «за мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга» наградить Кирилла Стремоусова орденом «За мужество» посмертно.

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