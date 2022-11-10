Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова
- 10.11.2022, 0:51
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Заместителя гауляйтера Херсона наградили орденом «За мужество».
Российский президент Владимир Путин посмертно наградил государственного изменника и представителя оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом «За мужество».
Об этом сообщают официальные российские сайты.
В путинском указе отмечается: «за мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга» наградить Кирилла Стремоусова орденом «За мужество» посмертно.