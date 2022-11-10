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Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова

  • 10.11.2022, 0:51
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Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова

Заместителя гауляйтера Херсона наградили орденом «За мужество».

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил государственного изменника и представителя оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова орденом «За мужество».

Об этом сообщают официальные российские сайты.

В путинском указе отмечается: «за мужество и отвагу проявленные при исполнении служебного долга» наградить Кирилла Стремоусова орденом «За мужество» посмертно.

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