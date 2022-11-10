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Великобритания усилит поддержку Украины зимой

  • 10.11.2022, 2:04
Великобритания усилит поддержку Украины зимой

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.

Об этом сообщает Reuters.

«Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают», — заявил министр.

По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.

«Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба», – сказал Уоллес.

Великобритания поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

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