Великобритания усилит поддержку Украины зимой
- 10.11.2022, 2:04
Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.
Об этом сообщает Reuters.
«Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают», — заявил министр.
По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.
«Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба», – сказал Уоллес.
Великобритания поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.