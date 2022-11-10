Великобритания усилит поддержку Украины зимой 10.11.2022, 2:04

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.

Об этом сообщает Reuters.

«Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают», — заявил министр.

По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.

«Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба», – сказал Уоллес.

Великобритания поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

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