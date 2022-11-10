Американский актер Шон Пенн подарил Зеленскому свой «Оскар» 10.11.2022, 3:40

Актер назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.

Голливудский актер Шон Пенн в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пенн подарил Зеленскому свою статуэтку «Оскар» - главный приз Американской киноакадемии. Актер назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.

Владимир Зеленский ответил, что в мирные времена, когда он сам был артистом, «Оскар» был его несбыточной мечтой, но пообещал, что после победы Украины в войне лично вернет статуэтку владельцу.

Также Зеленский наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени за его поддержку украинского народа.

Это уже третий визит Шона Пенна в Киев с начала войны. Осенью 2021 года он начал снимать в Украине документальный фильм о политической борьбе и не прекратил съемки после начала российского военного вторжения: он улетел в США только в марте 2022 года. Затем он возвращался в страну летом для продолжения съемок. В своих интервью Пенн неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».