Бронекапсулу оторвало от шасси: первые кадры с места гибели предателя Стремоусова 4 10.11.2022, 8:28

8,466

Автомобиль коллаборанта сильно поврежден.

Опубликованы первые фотографии с места ДТП, в котором, по официальной версии, погиб коллаборант Кирилл Стремоусов.

Информация обнародована РИА «Новости».

Фотографии сделаны российским журналистом, прибывшим на место автокатастрофы вечером, через несколько часов после ДТП. По его словам, происшествие произошло по вине водителя грузовика. Якобы он попытался совершить опасный маневр, а водитель внедорожника Стремоусова не справился с управлением и слетел с дороги.

На фотографиях видно, что автомобиль коллаборанта сильно поврежден: он сильно поврежден и лежит на обочине. Корреспондент утверждает, что отлетела бронированная капсула, которая должна была защитить пассажира.

Изображение попавшего в кадр дорожного знака дало возможность установить точные координаты ДТП.

Место ДТП с внедорожником Стремоусова – 46.684188,33.403680.

Местность – в 7 км от Новой Каховки на автодороге, которая следует из Мелитополя в Херсон. Автомобиль перевернулся на съезде в Новую Каховку.

Отметим, неизвестно, соответствует ли информация о гибели Стремоусова действительности. Предполагают, что это может быть инсценировка российских спецслужб. Впрочем, на одной из фотографий видна лужа красной жидкости, похожей на кровь.

Позже росСМИ опубликовало видео с места ДТП. На кадрах зафиксировано, что машина действительно разлетелась на части: в частности, бронекабина слетела с шасси, колеса уцелели.

Дополнение

В сети появились фотографии с места аварии, сделанные днем. На фотографиях видно поврежденное авто и, возможно, тело пострадавшего (заблюренное).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».