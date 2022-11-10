Байден прокомментировал предварительные результаты выборов в США 10.11.2022, 8:30

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Джо Байден

Президент США заявил, что «демократы хорошо провели ночь».

Президент США Джо Байден отметил моральные, если не всегда фактические, победы на промежуточных выборах 2022 года редкой расширенной пресс-конференцией, пишет BBC.

Несмотря на то, что его партия, похоже, готова потерять большинство в Палате представителей и все еще может потерять контроль над Сенатом, ожидалось, что результаты будут гораздо хуже – и вердикт избирателей по поводу первых двух лет пребывания Байдена в должности будет значительно строже.

«Демократы хорошо провели ночь», – сказал Байден.

Однако он признал, что показали экзит-поллы и поражение некоторых кандидатов от Демократической партии: американцы разочарованы направлением, в котором движется страна, и озабочены инфляцией, преступностью, угрозами демократии и нарушением прав на аборты.

Но когда его спросили, изменит ли он курс на основе промежуточных результатов, его ответ был прост. Он этого не сделает. Скорее, по его словам, проблема заключалась в том, что американцы не до конца понимали хорошие вещи, сделанные его администрацией.

У него будет два года, чтобы довести это до избирателей и рассмотреть возможность снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента США.

Напомним, в США состоялись промежуточные выборы: по состоянию на вечер 9 ноября, судьбу сената может решить второй тур в Джорджии, в нижней палате в дальнейшем преобладают республиканцы.

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