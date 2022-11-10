Российский оккупанты, сдерживая плач, записали видео о бегстве из Херсона 5 10.11.2022, 8:37

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Армия РФ деморализована сдачей города.

В сети показали видео, записанное двумя российскими оккупантами во временно захваченном Россией Херсоне. Военные с грустными глазами вместо того, чтобы радоваться, что живы, пожаловались, что не хотят перебираться на другой берег региона.

Кадры 9 ноября опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL. Оккупанты назвали побег из Херсона в результате действий ВСУ «историческим и тяжелым событием».

Они также засветили переправу из барж под Антоновским мостом, через которые, вероятно, будут переводить личный состав и технику на правый берег Херсонской области.

Один из «пловцов» признал, что российская армия не имеет возможности подвозить в город боеприпасы. По его словам, они бы не смогли удержать Херсон с тем снабжением, которое имеют.

«Ну что ж. Историческое событие, довольно тяжелое. Сегодня встали рано-рано утром, прямо с корабля, как говорится, на бал попали. Переправляемся на другой берег Днепра. Первый раз вижу Днепр, Херсон. И мне теперь понятно на самом деле, почему происходит то, что происходит. Оборонять город с таким снабжением было бы просто безумием», – сказал он.

При этом российский захватчик размечтался, что еще сможет вернуться в Херсон.

«Если есть воля к победе и сопротивлению, ничего не потеряно. Надеюсь, вернемся», – сказал путинский военный.

Второй оккупант сказал, что ему «горько и тяжело» убегать из незаконно захваченного украинского города и тоже понадеялся, что «как-то можно все отыграть назад».

«Все это тяжело, горько. Тем более это теперь субъект Российской Федерации. Ехали и видели много плакатов «Россия здесь навсегда». Ну посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что как-то сможем отыграть это назад», – почти со слезами сказал военный РФ.

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