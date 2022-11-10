Блестящая победа ВСУ: чего ожидать после ухода россиян из Херсона 10.11.2022, 8:41

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Отступление российской армии может превратиться в хаос.

Заявление командования российской оккупационной армии об отступлении с херсонского плацдарма на реку Днепр является следствием блестящих действий ВСУ. Однако после отступления армия РФ может начать разрушать Херсон артиллерийскими ударами.

Такое мнение высказал военный обозреватель, главный редактор «Апострофа» Денис Попович.

«Заявление Шойгу и Суровикина об оставлении российской армией правобережного плацдарма и Херсона можно расценить как очередной «жест доброй воли». Но на самом деле это следствие очень долгой и упорной операции Вооруженных сил Украины по изгнанию захватчиков с правого берега Днепра и из Херсона. С июля мы методично долбили мосты, переправы, лишая противника снабжения, подрывая его возможности защищаться и атаковать. Рано или поздно русские должны были либо оставить Херсон и прилегающие к нему территории, либо получить там второй Сталинград, особенно перед наступающей зимой», - отметил Попович.

«Вытеснение противника с правобережного плацдарма - это блестящая победа ВСУ. Но радоваться я бы не спешил. Вполне возможно в Херсоне оставлены многочисленные ловушки, а российская армия, отступив на левый берег Днепра, начнет громить город артиллерией. Этого нельзя допустить. Нужно нанести российским войскам максимальный ущерб, чтобы превратить их отход в хаос. В противном случае эти войска, которые представляют собой кадровые боеспособные части, могут быть переброшены на другой участок фронта», - считает военный обозреватель.

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