Пропагандистка Симоньян принялась «оправдывать» бегство российской армии из Херсона 10.11.2022, 8:56

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Она допустила, что потеряна может быть вся Россия.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пытается изо всех сил оправдать приказ своего военного командования об отступлении (а фактически - бегстве) из Херсона, информирует dialog.ua.

Она как-то криво привела цитату Кутузова и предложила слово «Москва» в ней заменить на слово «Херсон». Это был такой тонкий намек на то, что если путинская армия не уйдет из Херсона, то ее разгромят так, что «вся Россия будет потеряна».

«Потому что альтернатива одна - положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым», - написала Симоньян в своем ТГ-канале.

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