Стали известны подробности доклада Суровикина Шойгу по Херсону 7 10.11.2022, 9:15

8,736

Сергей Шойгу

Российские «полководцы» выглядят жалко и неубедительно.

Появились подробности уже хорошо нашумевшего отчета командующего объединенной группой войск РФ Сергея Суровикина министру обороны Сергею Шойгу, пишут украинские СМИ.

Выглядит это все как театральный спектакль, причем с участием актеров-аматоров из какого-нибудь железнодорожного клуба.

Шойгу с постным лицом рассказывает то про заботу о гражданском населении (что уже смешно, глядя на российские обстрелы с 24 февраля), то о беспокойстве за военных.

Суровикин говорит о том, что войска нужно немедленно вывести с правого берега Днепра, иначе они окажутся в «тяжелом» положении.

Тут же эти «полководцы» сообщают, что с августа по октябрь украинская армия якобы потеряла только на Херсонском направлении более 9,5 тыс. человек убитыми и ранеными, а российская - «в 7-8 раз меньше».

Почему такой разнобой в данных, точную цифру что ли сочинить не удосужились? Также непонятна логика: если у украинской армии, которая по численности должна в разы быть меньше российской, во столько раз больше потери, то отчего тогда такая срочная необходимость бежать из Херсона и вообще с левого берега?

В общем, Шойгу и Суровикин выглядят жалко и неубедительно, а разговоры их наиграны. Либо они хотят таким способом обмануть украинскую армию (что весьма наивно), либо у них на самом деле такие проблемы на Херсонском направлении и они уже не просто отступают, а бегут со всех ног оттуда, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие «лица».

Напомним, министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу заявил об отступлении своих оккупационных войск из украинского Херсона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».