ВСУ берут под контроль Дудчаны на Херсонщине

ВСУ берут под контроль Дудчаны на Херсонщине1
- 10.11.2022, 9:22
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Украинская армия зашла в город с юга.
Украинские военные уверенно продвигаются на Херсонском направлении.
Телеграм-канал «Украина 365» публикует видео возвращения южной части Дудчан, откуда были вытеснены оккупанты.
Стандартно военные наблюдают на оставленных позициях горы уничтоженной и брошенной россиянами техники.
Известно, что в ходе активного контрнаступления, развернутого на Херсонском направлении, ВСУ в начале октября удалось занять позиции в районе поселка Дудчаны.
Усиленные подразделения оккупантов сумели вернуть под контроль часть населенного пункта.
Раннее сообщалось, что ВСУ взяли под контроль село Правдино на Херсонщине.