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ВСУ берут под контроль Дудчаны на Херсонщине

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  • 10.11.2022, 9:22
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ВСУ берут под контроль Дудчаны на Херсонщине

Украинская армия зашла в город с юга.

Украинские военные уверенно продвигаются на Херсонском направлении.

Телеграм-канал «Украина 365» публикует видео возвращения южной части Дудчан, откуда были вытеснены оккупанты.

Стандартно военные наблюдают на оставленных позициях горы уничтоженной и брошенной россиянами техники.

Известно, что в ходе активного контрнаступления, развернутого на Херсонском направлении, ВСУ в начале октября удалось занять позиции в районе поселка Дудчаны.

Усиленные подразделения оккупантов сумели вернуть под контроль часть населенного пункта.

Раннее сообщалось, что ВСУ взяли под контроль село Правдино на Херсонщине.

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