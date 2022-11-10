Путин терпит неудачи одну за одной и находится в стрессе 7 10.11.2022, 9:30

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В Кремле пытаются создать поле для «маневра».

Президент РФ Владимир Путин «не убежден, что все будет хорошо» в войне, которую Россия начала 24 февраля против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону высказал российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

«Я вижу, что с точки зрения медицинской, он [Путин] – в здравом уме… Конечно, он находится в стрессовом состоянии, это понятно. Потому что когда ты терпишь неудачи одну за одной в течение восьми месяцев, то, конечно, существуют проблемы, которые надо решать. И поэтому он просыпается не в холодном поту, но я думаю, что он и многие другие спят плохо. И конечно, пытаются придумать, создать себе какое-то поле для маневра», – сказал Касьянов.

По словам политика, «пока они держат только победу».

«Поэтому они надеются вот еще на последнее: что народ в Европе не выдержит – и начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда у него не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Он это хочет создать: чтобы не было этого перелома, о котором мы говорим, что в январе-феврале, наверное, этот перелом произойдет. И тогда уже будет виден конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, наверное, весной-летом. Конец полный», – отметил Касьянов.

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