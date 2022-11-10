Британская разведка назвала причины отступления российских войск из Херсона 1 10.11.2022, 9:35

6,116

Во время бегства колонны оккупантов особенно уязвимы.

Уход российских войск из Херсона был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ. Отступление займет несколько дней, в течение которых российские силы будут особенно уязвимы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 9 ноября военный министр Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне, на юге Украины. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной решения проблемы с пополнением запасов.

По данным британской разведки, способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения. При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

«Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу», - считают в Минобороны Британии.

Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании реки Днепр. «Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».