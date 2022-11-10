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Британская разведка назвала причины отступления российских войск из Херсона

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  • 10.11.2022, 9:35
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Британская разведка назвала причины отступления российских войск из Херсона

Во время бегства колонны оккупантов особенно уязвимы.

Уход российских войск из Херсона был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ. Отступление займет несколько дней, в течение которых российские силы будут особенно уязвимы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 9 ноября военный министр Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне, на юге Украины. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной решения проблемы с пополнением запасов.

По данным британской разведки, способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения. При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

«Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу», - считают в Минобороны Британии.

Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании реки Днепр. «Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы», - говорится в сообщении.

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