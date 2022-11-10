«Этой вещи уже лет 40, привезли из Канады» 1 10.11.2022, 9:47

3,508

Необычные предметы, которые белорусы покупают и продают в Интернете.

Чтобы стать владельцем чего-то необычного, необязательно иметь миллиард и выиграть в самую завидную лотерею. Иногда нужно просто уметь искать, не ожидая, что внезапные сокровища найдут вас сами. Сегодня разминаемся перед «черной пятницей» и отправляемся на «Барахолку» в поисках клада — интересных и необычных вещей, о покупке которых вы не задумывались, пишет onliner.by.

Для дома

У вас нет ключницы, потому что «ну зачем это мне»? Вот лот, который может изменить ваше мнение. Как утверждает автор объявления, этой ключнице уже лет 40, ее привезли из Канады — возможно, чтобы она украсила именно ваш дом. Цена вопроса — 60 рублей.

У этой штуки стопроцентное морское настроение, за которое отвечают маяк, корабль и краб. Для практичных людей важно будет знать, что ключницу можно повестить на стену, а внутри есть четыре крючка (при необходимости можно добавить еще).

Максимально атмосферный триптих из интерьерных масок и эффектный способ потратить деньги. Пенополистирол, ткань, штукатурка и немного магии.

Но на этот клад придется подкопить: тут просят практически среднюю зарплату белоруса.

С бюджетом в районе 100 рублей можно претендовать на топор-секиру.

«Старинный «бородач» осажен на рукоять из натурального мореного дуба, деревянный клин, резьба, оплетка кожей. Кожаный подвес на стену в комплекте. Оригинальный рабочий топор станет изюминкой интерьера или коллекции брутального мужчины», — описывает товар автор объявления.

Для путешествий

Строго говоря, это не совсем вещь для путешествий, но кто запретит вам поставить ее в багажник и умчаться в путешествие? Никто, если у вас есть 100 рублей, чтобы купить этот роскошный во всех смыслах кожаный чемодан.

Производителем указана фирма Coopexim Cepelia (Краков). Важная информация о параметрах: 50×36×15 см — значит, для ручной клади Ryanair этот чемодан не подходит, а вот для «Белавиа» — запросто.

Фотоаппарат «Эликон-автофокус» может стать вашим за 80 рублей, но владелец готов рассмотреть и другие предложения по цене.

Кажется, это идеальный «мэтч» с чемоданом из предыдущего объявления.

Для кухни

На «Барахолке» много хрусталя и прочих свидетелей вашего детства, но такое вы вряд ли видели — мельница для кофе, специй и тех, кто не ищет легких путей.

Судя по объявлению, это мельница середины XX века, но со всеми функциями справляется до сих пор. Позволяет перемалывать кофейные зерна, пряности, специи, сухие ароматные травы, степень помола можно регулировать. Крутите ручку, выдвигаете ящик, высыпаете — и так по кругу.

Мельницу сделали из дерева, металла и бакелита (это такой прочный полимер). Нынешний владелец говорит, что вещь сохранилась в отличном состоянии.

Потенциальный спонсор вашего доброго утра — немецкий фарфоровый кофейник. Никто не пользовался, вы можете быть первым.

Бутылка в бутылке, чтобы удивлять гостей и красиво сервировать. Внутри колбы для масла находится вторая, маленькая емкость — для уксуса или другой жидкости.

Изначально предназначена для масла и уксуса, но по факту может быть для чего угодно. «Особенно эффектно модель выглядит при использовании жидкостей разного цвета», — пишет владелец, но, чтобы проверить, надо ее купить.

Для фана

Следующая вещь — для дома, кухни, путешествий (а почему нет) и фана одновременно. Подставка для коньячного бокала с подогревом выглядит необычно и максимально инстаграмно.

Не знаете, чем удивить зажиточного айтишника? Вот такая железная мышка обнаружена в Барановичах. О рабочих скилах информации почему-то не оставили, но за 12 рублей это выглядит просто кладом, вряд ли у кого-то будет такая же.

Наклейки «Горбун из Нотр-Дама» 1996 года от Panini сохранились в Гомеле. Есть шанс забрать сразу целую коллекцию из 190 штук.

А вот эта вещь может вас разорить. Внимание: бронзовая дровница за 750 рублей (только не показывайте бабушке) — чтобы было не просто тепло, но и дорого-богато.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».