ВСУ ликвидировали командира десантно-парашютного взвода РФ 3 10.11.2022, 9:51

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Оккупант ехал на фронт 35 часов.

Войны ВСУ ликвидировали на фронте 34-летнего командира парашютно-десантного взвода российских войск Михаила Кутявина. Он преодолел не мерее 35 часов и 2,6 тыс. км в дороге из Лысьвы Пермского края, чтобы умереть на украинской земле.

Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть оккупанта подтвердили на его родине.

Примечательно, что в некрологе нет информации о месте службы и дате, месте, обстоятельствах ликвидации российского военного.

При этом пропагандисты оставили сказочно-пафосные фразы относительно «геройства» российского военного преступника Кутявина. Мол, тот «до конца оставался верным военной присяге», поэтому за проявленную «отвагу» его посмертно представили к награждению «орденом мужества».

В соцсети «ВК» Кутявин был зарегистрирован под псевдонимом «Михаил Петров». Там он постил V-символику.

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