«Возможно, вообще не было никакого ДТП, а ФСБшники просто убили его» 10.11.2022, 10:04

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Виталий Портников

Ликвидация Стремоусова напоминает спецоперацию в Минске времен СССР.

Украинский публицист Виталий Портников рассказал о подозрительной гибели в «дорожной аварии» высокопоставленного коллаборанта Кирилла Стремоусова, напоминающей минское убийство Соломона Михоэлса органами госбезопасности СССР.

Виталий Портников называет Стремоусова лишь перчаткой, надетой на руку кукловодов из ФСБ или ГРУ Генерального штаба ВС РФ.

– Но интересно то, – говорит Портников, – что человек прожил всю свою жизнь даже не как российский агент, даже не как скрытый поклонник «русского мира», а как самый настоящий бездарный приспособленец.

Когда ничто не предвещало, что российские войска окажутся на территории Херсонской области, Стремоусов вполне вписывался в обычную общественную и политическую жизнь украинского региона. Сочинял стихи на украинском языке патриотического содержания и с удовольствием читал их перед телевизионными камерами. Старался, так сказать, продвинуться в новой ситуации.

Но, когда появились российские войска, то Стремоусов немедленно стал патриотом «русского мира» и старался сделать все возможное, чтобы быть лучшим учеником дракона.

Я совершенно не сомневаюсь: если бы Херсонская область была оккупирована марсианами, Стремоусов стал бы большим патриотом Марса и утверждал бы, что на Земле нам с вами делать нечего. Только бы за это хорошо платили.

Таким образом, Портников считает, что называть Стремоусова убежденным сторонником «русского мира» – значит льстить самому погибшему. А то, что он был предателем своей страны, является неоспоримым фактом даже для тех, кто его использовал в своих целях.

Виталий Портников вспоминает конфликты, фактически с первого дня происходившие в оккупационной администрации Херсонской области, которые позволяют усомниться в том, что машина Стремоусова оказалась в этом «ДТП» случайно.

– Возможно, вообще не было никакого ДТП, – предполагает публицист, – а ФСБшники просто убили его, а теперь сообщают о его гибели. Им не впервой. Как известно, великому артисту Соломону Михоэлсу тоже устроили автомобильную катастрофу.

Потом оказалось, что он был просто расстрелян сотрудниками народного комиссариата государственной безопасности СССР, которые потом придумали эту версию. И так происходило и в истории Советского Союза и Российской Федерации бесчисленное количество раз.

Портников вспоминает, как начальник Стремоусова, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо также находился на волоске от смерти. В конце августа этого года появилось сообщение о том, что он был отравлен в Херсоне и поэтому его даже перевозили в Москву на лечение.

Но в результате Сальдо, который конкурировал со Стремоусовым за влияние и благосклонность российских изуверов, жив, а у Стремоусова «авария» и он больше конкурировать не будет.

Таким образом, одной из причин гибели Стремоусова может быть то, что силы, которые пытаются выбрать представителей оккупационного режима, поставили на Владимира Сальдо как «более эффективного представителя криминальных кругов Херсонщины», говорит публицист.

Еще одной причиной, согласно Портникову, является то, что российские оккупанты постепенно избавляются от украинских коллаборантов, заменяя их проверенными кадрами из России.

– Вообще во всех оккупированных регионах Украины российские «менеджеры» постепенно заменяют предателей Украины. Это происходит и на Донбассе, и в Запорожской области. Там появляются некие заместители, которые куда более авторитетны, чем их начальники.

Кстати говоря, я совершенно не исключаю, что теперь и у главы оккупационной администрации Херсонской области появится заместитель из Российской Федерации.

А Стремоусов так удачно в силу стечения обстоятельств освободил место товарищу из Москвы или Краснодара, откуда направляют различных варягов для того, чтобы они курировали украинские кадры.

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