Российские пропагандисты устроили истерику из-за сдачи Херсона 10.11.2022, 10:09

1,800

«Военкоры» назвали это самым крупным поражением в войне и прогнозируют отступление до Крыма.

Российские «военкоры» продолжают сокрушаться относительно решения РФ вывести свои войска из Херсона. Российские паблики, освещающие войну в Украине, до сих пор не могут смириться с решением военно-политического руководства РФ о выводе российских войск с правого берега Херсонской области.

Так, российский «военкор» Роман Сапоньков называет решение об оставлении Херсона «поражением в войне» и отмечает, что он до последнего не верил в уход российских подразделений из областного центра.

«Я писал еще 23 октября, один раз, что мы уходим. Чтобы предупредить пророссийских жителей. Получил тонны ненависти. После этого сам прошел все стадии неизбежного. Теперь ваша очередь», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом у него уже нет уверенности, что российская армия сумеет удержаться на левом берегу Херсонской области. «Дай Бог, чтобы мы не откатились к границам Крыма», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».