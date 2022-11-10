В Витебске жених и невеста решили расписаться в пижамах и собрали 1,3 млн просмотров в TikTok 8 10.11.2022, 10:17

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Фото: vitbichi.by

Необычная идея возникла спонтанно.

Видеоролик с необычной регистрацией набрал в TikTok 1,3 миллиона просмотров, тысячи комментариев и сделал новоиспеченных супругов популярными. А оказалось, что заранее они ничего не планировали. Счастливые молодожены Анастасия и Степан Карниловичи поделились с корреспондентом «Витьбичей» историей их креативной регистрации.

— Фотосессию в пижамах мы собирались провести дома. Но поскольку собираться закончили около 11 часов, а на 11.15 уже была назначена регистрация, мы отправились в загс в чем были, — с улыбкой вспоминает Анастасия. — Но совершенно не переживали по этому поводу, поскольку основное торжество с гостями и выездной регистрацией было запланировано на вечер. Нас предупредили, что роспись в загсе не займет и пяти минут. А наряжаться мы в любом случае не собирались.

Фото: vitbichi.by

Но, увидев молодоженов в красивых пижамах, фотограф и видеограф решили не упускать такой ценный материал и предложили ребятам сделать в загсе полноценную видео- и фотосъемку. Брачующиеся немного доплатили за торжественность и получили полноценную церемонию с маршем Мендельсона, свадебным танцем и пожеланиями долгого плавания их семейному кораблю от сотрудников Дворца бракосочетания, пишут «Витьбичи».

Фото: vitbichi.by

Потом были еще фотосессии, выездная регистрация в традиционных свадебных нарядах, веселый шумный праздник, но вспоминают все именно «пижамную» роспись в загсе. В этом видится своеобразный оберег будущей семейной жизни молодоженов от дискомфорта и пафоса. Идею ребят поддержали в комментариях под видео в социальной сети. Но были и те, кто уверен, что без свадебного платья в загс нельзя. Одни предполагали, что молодым на костюмы просто денег не хватило, другие осуждали за излишнюю креативность. Молодоженов нисколько не смутили такие комментарии. Они-то знают, что счастливы, и верят, что сумеют пронести это счастье через всю жизнь.

Степан и Анастасия познакомились еще подростками, несколько лет дружили. Потом их дороги разошлись на 15 лет. Но все это время они не упускали друг друга из виду. Судьба время от времени сталкивала будущих супругов и, в конце концов, свела их.

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