После бегства из Херсона Путина «перемелют в муку» Эль Мюрид

10.11.2022, 10:37

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Эль Мюрид

Из катастрофы для главы РФ только один выход.

По поводу сдачи Херсона не нужно строить никаких сложносочиненных предположений и тем более «договорных отношений». Любые предположения, что на базе текущей конфигурации можно будет заключить «Минск-3», а там под его прикрытием мы снова соберем толпу и снова накатим — наивны. Теперь Путина уже никто никуда не отпустит. Он попал в мельницу, и пока его не смелют в муку — не отстанут. Не для того мама цветочек растила.

Захарова в который раз предложила переговоры с «учетом тех реалий, которые складываются». То есть — прямое предложение зафиксировать текущую обстановку. Что ранее Киев отвергал напрочь, а уж теперь-то, когда в третий раз Кремль проявил «добрую волю», смысл соглашаться на фиксацию пропадает начисто.

Кстати, это не исключает каких-то договоренностей о временном прекращении огня или перемирии (которые, конечно, никто соблюдать не будет), и которые будут нарушены в любой момент.

Единственный плюс для Путина в истории с Херсоном — он пытается сохранить хотя бы часть кадровой армии. Примерно четверть от той группировки, которая входила 24 февраля. Это очень немного, но хоть что-то. По всей видимости, в Киеве решали дилемму — решить текущую политическую и медийную задачу — освобождение Херсона либо стратегическую — разгромить последние боеспособные части противника. Решено главное отложить на потом.

Рассчитывать, что за время возможной передышки Кремлю удастся собрать новую армию, несколько наивно — Кремль не умеет в созидание. Он может только разрушать. Поэтому построить армию заново ему, скорее всего, не удастся. Да и проблема с вооружением, амуницией и звенящей пустотой на складах вместе с еле живой работой ВПК — это еще одна задача, которую за 9 месяцев так и не потянули решить. А тут еще новая проблема, ничуть не менее сложная.

Чем, в общем-то, катастрофа и отличается от любых других кризисных процессов: начавшись, она развивается только в одном направлении, и любое решение ее только усугубляет. Хороших решений во время катастрофы нет, так как нет самих решений — их пространство сжато в точку.

Хороший политик отличается от плохого тем, что принимая решения, он стремится не столько к их эффективности (что, впрочем, не возбраняется), сколько к расширению возможных вариантов действий. То есть — к расширению пространства решений. Плохой политик (и руководитель вообще), напротив — каждым своим действием постепенно сжимает это пространство, убирая не просто хорошие, а вообще любые варианты. В итоге пространство заканчивается, и такой руководитель вначале попадает в коридор, где выбор всегда только из одного решения. А затем коридор заканчивается тупиком, где решений нет вообще. Это системный кризис, который позволяет лишь развернуться и попытаться выбраться обратным ходом в надежде дойти до какой-нибудь развилки, где появится хоть какой-то выбор — но не более того. А вот катастрофа — это когда тупик заканчивается пропастью, и попав в нее, ты теряешь возможность не только выбирать, но и повернуть. Из нее только один выход — шмяк о дно.

Вот, собственно, режим Путина и летит сейчас к этому «шмяку». Что не мешает ему по пути делать умное лицо, что-то говорить и даже внушать глубинному народу какие-то надежды.

Но «шмяк» в этом сюжете неизбежен. Законы развития обмануть невозможно, тем более таким простым ребятам, как кремлевские.

Эль Мюрид, t.me

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