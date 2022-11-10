Вслед за Стремоусовым в ДТП в Крыму разбился пророссийский экс-депутат Верховной Рады 9 10.11.2022, 10:54

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Алексей Ременюк

Предатель погиб во время полицейской погони.

Бывший нардеп Верховной Рады и глава бывшей пророссийской партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в оккупированном Симферополе, передает УНИАН.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash и уточняет, что экс-народный избранник был пьян.

66-летний Ременюк ехал со дня рождения товарища на своем авто Range Rover, когда его остановила полиция. Во время проверки документов его попросили пройти алкогольное освидетельствование - тот начал отказываться, поскольку был пьян.

Полицейские попытались задержать Ременюка, однако он вырвался и уехал, протащив инспектора на двери авто по асфальту.

Во время погони машина Ременюка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте.

Как сообщалось, 9 ноября коллаборант, так называемый «замглавы» оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

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