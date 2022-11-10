Евгений Сморигин: Я не могу больше оставаться просто в стороне 10.11.2022, 11:10

Евгений Сморигин

Известный шоумен обратился к белорусам.

Известный белорусский шоумен и юморист Евгений Сморигин получил гражданство Украины. В эфире «Белсата» артист рассказал, что причиной для такого шага стало нападение России на Украину.

Евгений в эфире белорусского телеканала рассказал, почему решил отказаться от белорусского паспорта.

– Война стала основной причиной, почему я решил принять украинское гражданство. Я 17 лет живу в Украине. Здесь моя семья, дети, жена украинка. Раньше не было особым камнем, что у меня белорусский паспорт. В Украине считали белорусов братьями. Я надеюсь, что так и будет всегда, что из-за одного человека не будет страдать весь наш белорусский народ. И мы останемся братьями с украинцами. Когда началось российское вторжение, но с территории России – это было другим. А когда началось вторжение из моей родной страны, из Беларуси полетели ракеты в моих детей, то тут уже, знаете, пришлось сделать выбор. Я никогда не думал, что из моей Беларуси полетят ракеты в мою семью в Киев. Я принял решение, что должен сменить гражданство. Я не могу больше оставаться просто в стороне с таким паспортом. В эти времена я должен быть с Украиной, со своей семьей.

– Нападение России стало неожиданностью для вас? Или вы были в этот момент со своей семьей?

– 24 февраля мы были в Украине. 23 февраля у нас завершился концерт «Дизель-шоу». Мы делали записи, а около 23 часов поехали отдыхать. И утром самолеты, ракеты, взрывы, началось все в один момент. Моя семья неделю жила в подвалах, так как каждые 10 минут были взрывы, самолеты. Потом мы решили, что я как белорус, а у меня трое детей, могу выехать за границу из Украины. И мы поехали в сторону Болгарии.

– Поддерживаете ли вы контакты со своими российскими коллегами? Если да, то какие сейчас у вас с ними отношения?

– Я российских шоу не вел лет 10. А раньше да, я играл в КВН. Мы работали с коллегами, которые сейчас работают в сатирических шоу. Но единственный, кто принял позицию Украины, это украинец Александр Рева. У него остался паспорт Украины. Он уехал из России и сейчас не может, или не хочет возвращаться. Все другие, с кем я общался, – никто даже не спросил, как мы себя здесь чувствуем, что с нами происходит. Никто. Они продолжают свои шоу. Но так открываются люди.

– Как можно убедить россиян, что идет настоящая война и виновата Россия?

– У нас были благотворительные концерты в Европе. Первые стартовали в апреле. Вместе с актерами юмористических шоу мы объединились, и это было показательно, что мы, все ранее конкуренты, объединились. И наша цель – помощь украинцам, пострадавшим от войны. А чтобы убедить россиян, то нужно время. Немцы же верили Гитлеру, верили, что он делает доброе дело. А потом они просили прощения, выплачивали и выплачивают репарации.

Актер, пользуясь возможностью также обратился к белорусам.

– Я, как гражданин Беларуси я прошу белорусов, хотя и знаю, что они против войны. Все мои знакомые не понимают, каким образом они причастны к войне. Но прошу белорусов не ступать на землю Украины с оружием под эгидой Путина. Это будет просто катастрофическая ошибка. Но я убежден, что победит разум человеческий и люди не пойдут воевать, и наши народы останутся братьями навеки.

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