Генштаб ВСУ о нападении с территории Беларуси: Каждая тропинка станет для врага ловушкой 6 10.11.2022, 11:14

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Украинские военные рассказали о плане действий на случай повторного нападения.

В случае попытки повторного наступления российских войск с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в «Фейсбуке».

«Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг надумает повторить наступление с территории республики Беларусь.

С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов.

Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Генштаб уверяет: для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии.

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