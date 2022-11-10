Ученые: Мозг человека и мозг приматов очень похожи 13 10.11.2022, 11:15

Человека делает человеком лишь небольшой набор мутаций.

Физические различия между людьми и нечеловеческими приматами слишком явные, чтобы перепутать, например, человека и шимпанзе. Но мозг у человека и у приматов устроен удивительно похожим образом, пишет techinsider.

Новое исследование нейробиологов Университета Висконсин-Мэдисон посвящено именно различиям и сходству нервных клеток префронтальной коры человека и приматов. Это передняя область мозга, которая играет центральную роль в высших когнитивных функциях.

Клеточные различия между видами могут пролить свет на то, как особенности префронтальной коры связаны с такими расстройствами, как аутизм и умственная отсталость, наблюдаемыми у людей.

Доктор Соуза, ведущий автор работы говорит: «Мы изучаем дорсолатеральную префронтальную кору, потому что она представляет особый интерес. Эта корковая область существует только у приматов. У других видов ее нет. Она связана с важными познавательными функциями, с рабочей памятью и несколькими нейропсихиатрическими расстройствами. Мы решили понять, чем же префронтальная кора у человека отличается от ее аналогов у других приматов».

Соуза и его лаборатория собрали генетическую информацию о более чем 600 000 клеток префронтальной коры из образцов тканей человека, шимпанзе, макак и мартышек. Они проанализировали эти данные, чтобы классифицировать клетки по типам и определить различия в похожих клетках у разных видов. Неудивительно, что подавляющее большинство клеток были вполне сопоставимы.

«Большинство клеток на самом деле очень похожи, потому что эти виды относительно близки эволюционно», — говорит Соуза.

Ученые обнаружили в префронтальной коре пять типов клеток, которых не было у всех четырех видов. «Наша лаборатория хочет узнать, чем уникален человеческий мозг. Ведь из этого исследования и нашей предыдущей работы очевидно, что большая его часть, на самом деле, ничем особо не отличается, по крайней мере, среди приматов», — говорит Соуза. Небольшие различия, обнаруженные исследователями, могут быть началом определения уникальных факторов, и эта информация может привести к пониманию развития мозга и нарушений развития на молекулярном уровне.

«Мы хотим понять, что же произошло после эволюционного расхождения между людьми и другими приматами», — говорит Соуза. — «У человека есть мутации в генах, и эти гены имеют отношение к развитию мозга, например, к тому сколько определенных клеток производится, и как они соединяются, как это влияет на нейронную схему и их физиологические свойства».

Наблюдения в рамках исследования были сделаны в мозгу взрослых, после того как большая часть развития завершена. Но различия могут возникать во время развития мозга. Таким образом, следующим шагом исследователей является изучение образцов развивающегося мозга и расширение области исследования за пределы префронтальной коры, чтобы определить, где и когда возникают эти различия. Есть надежда, что эта информация создаст более прочную основу для исследования нарушений в работе мозга и поможет лечению таких расстройств, как аутизм.

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