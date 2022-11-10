Sky News: Уход из Херсона является унижением для командования РФ 6 10.11.2022, 11:20

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ВСУ заставили оккупантов сделать непростой выбор.

Очень публичное решение России отдать приказ о выводе своих войск из Херсона на юге Украины является их необходимым унижением. Ведь, оказавшись на западном берегу Днепра, командиры оккупантов предстали перед выбором: остаться и медленно погибнуть под украинскими ударами или отступить и фактически дожить до боя.

Об этом говорится в статье Sky News под авторством редактора отдела безопасности и обороны Деборы Хейнс. По ее мнению, украинские войска справедливо будут опасаться возможной ловушки врага, предназначенной для того, чтобы втянуть их вперед под свой огонь.

«Но если, как кажется, силы главы РФ Владимира Путина действительно отступают к новым оборонительным рубежам на противоположном берегу реки, это станет важной победой для Украины, а также столь необходимой психологической подпиткой после более чем двух с половиной месяцев контрнаступления на юге», – считает аналитик.

Большой вопрос сейчас заключается в том, смогут ли ВСУ использовать свой импульс, чтобы продолжать оттеснять оккупантов, или линия фронта буквально и метафорически замерзнет до весны.

Автор материала отмечает, что обе стороны истощены, понесли тяжелые потери и сталкиваются со все более сложными боевыми условиями по мере приближения зимы, падения температуры и ухудшения видимости.

«Но нет сомнений, что Вооруженные силы Украины захотят продолжать воевать при условии, что их западные партнеры продолжат поставки оружия и боеприпасов. Это единственный самый важный фактор с украинской стороны, который правительство в Киеве не может контролировать, помимо сохранения «давления» на своих поставщиков из США, Британии и других стран НАТО», – пишет Sky News.

Там добавили, что тем временем российский диктатор Путин несомненно будет надеяться – как это слишком часто случалось в прошлом, – что способность Запада придерживаться такого курса пошатнется, когда «ситуация станет слишком жесткой и затянется после большого количества избирательных циклов».

«Он будет рассчитывать на стремительно растущие цены на энергоносители, падение экономики и все более недовольное население западных стран, оказывающее давление на свои правительства с целью изменить курс в отношении Украины. Несмотря на то, что его войска недостаточно эффективны и терпят неудачу на севере, востоке, а теперь и на юге, российский лидер не проявляет никаких признаков того, что отступит или изменит свои планы по захвату Украины», – отметила автор.

В публикации подчеркивается, что Кремлю просто нужно время, чтобы перегруппироваться, перевооружиться и дождаться, когда основная часть из примерно 300 000 недавно мобилизованных резервистов получит подобие подготовки, чтобы предпринять новые наступления.

«Это означает, что воля и способность Запада поддерживать Украину должны пережить волю Путина к войне», – констатировала Дебора Хейнс.

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