«Люди устали ждать» 3 10.11.2022, 11:32

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фото: realt

Что происходит на рынке квартир Минска в третьем квартале 2022 года.

В Национальном кадастровом агентстве подвели итоги третьего квартала на рынке жилой многоквартирной недвижимости. Специалисты НКА подсчитали, сколько сделок прошло в столице, как изменилась цена квадратного метра, на каких минских улицах было продано больше всего квартир, и какая сделка в городе стала самой дорогой. Публикуем самые интересные цифры и выводы. А более подробные цифры по каждой неделе и по каждому месяцу мы можете смотреть на странице аналитики Realt.

Опять рекорд по сделкам

Итак, с мая 2022 года на рынке жилой многоквартирной недвижимости в Минске наблюдался рост покупательской активности, об этом свидетельствует количество сделок купли-продажи: с мая по сентябрь текущего года каждый месяц совершалось в среднем 1270 сделок купли-продажи. Как итог, 3 квартал 2022 года стал одним из самых результативных периодов на рынке за последние 5 лет (уступив лишь 4 кварталу 2021 года с 4134 сделками).

Высокий спрос на рынке жилой многоквартирной недвижимости Минска отмечался на фоне отсутствия экономического роста и событий в мире и странах-соседках. В данном случае можно говорить о человеческом факторе — в ситуации неопределенности люди устали ждать наиболее благоприятного периода для покупки заветного жилья или расширения жилплощади.

Самый ходовой товар − однушки

В третьем квартале 2022 года распределение сделок по количеству комнат практически не изменилось в сравнении с предыдущим периодом. Так, доли сделок с 1-комнатными квартирами и 2-комнатными квартирами составили 49% и 31% (во 2 квартале было 49% и 34%) соответственно. Наибольшим спросом у покупателей все также пользуются квартиры площадью до 35 «квадратов» и от 35 до 45 «квадратов» (суммарно их доля составила около 47% от общего числа сделок).

Самые популярные улицы

Лидером по количеству сделок на вторичном рынке стал Фрунзенский район — 778 сделок. Что касается «первички», то тут лидерство сохраняет Октябрьский район. Практически все сделки на первичном рынке были совершены в микрорайоне «Минск Мир».

Самыми популярными улицами для покупки квартир в 3 квартале 2022 года стали − Белградская, Николы Теслы, Лейтенанта Кижеватова, Розы Люксембург, проспект Дзержинского. Стоит отметить, что большинство квартир, проданных по этим улицам, за исключением проспекта Дзержинского — это новостройки квартала «Минск Мир».

«Первичка» просела

Средняя доля первичного рынка в третьем квартале составила 13,9%, что на 4,3% ниже, чем в прошлом квартале (во 2 квартале 2022 года средняя доля первичного рынка составила 18,2%). Доля первичного рынка продолжает тенденцию к снижению, которая была отмечена еще в 1 квартале этого года. На первичном рынке в 3 квартале не зафиксировано существенных изменений цены квадратного метра. Средняя цена «квадрата» в 1-комнатных квартирах составила 1310 долларов (+0,8% по отношению ко второму кварталу); в 2-комнатных − 1360 долларов (-2,2%); в 3-комнатных − 1170 долларов (-1,7%).

В белорусских рублях отмечено снижение средней цены квадратного метра на все типы квартир (от -5 до — 2%).

«Вторичка» отыграла

Средние цены квадратного метра в долларовом выражении на вторичном рынке отыграли то снижение, которое было отмечено во 2 квартале 2022 года. Так, средняя цена «квадрата» в 1-комнатных квартирах установилась на уровне 1360 долларов (+2,3% по отношению к цене в предыдущем квартале); в 2-комнатных − 1230 долларов (+2,5%); в 3-комнатных − 1180 долларов (+4,4%).

Самый дорогой квадратный метр

Самая дорогая сделка в Минске, как по общей цене, так и по цене квадратного метра, в 3-м квартале была совершена с квартирой на улице Захарова, в доме 29А. Квартира площадью 142 квадратных метра, состоящая из 2 жилых комнат, была продана за 620 тысяч долларов (около 4339 долларов за метр). Это жилье расположено в новом жилом комплексе, который позиционируется, как элитный дом клубного типа. Данная квартира (мы про нее подробно рассказывали) была продана еще в августе.

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