Под Херсоном ВСУ разгромили убегающие колонны РФ в Олешках и возле Каховской ГЭС

Под Херсоном ВСУ разгромили убегающие колонны РФ в Олешках и возле Каховской ГЭС4
- 10.11.2022, 11:46
- 7,316
Захватчики пытались переправиться через Днепр, но их «догнали» HIMARS.
В ночь с 9 на 10 ноября в разных населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области были слышны мощные взрывы. Захватчики пытались в темноте переправлять через реку свои военные колонны, но российская хитрость не сработала.
О громких «хлопках» с детонацией в районе Антоновского моста и Олешек, которые местные жители слышали около полуночи, сообщают херсонские телеграмм-каналы.
Подробности «прилета» приводит херсонский журналист Константин Рыженко. По его информации, в 22:03 оккупанты отключили любую интернет-связь в Херсоне (как проводную, так и мобильную). В это же время русские войска начали опрокидывать технику и личный состав по Антоновскому мосту. После чего их догнал HIMARS.
Приблизительно в то же время, как информирует канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны на юге, произошел «прилет» по еще одной российской колонне в районе плотины Каховской ГЭС, сопровождавшийся масштабной детонацией.