Под Херсоном ВСУ разгромили убегающие колонны РФ в Олешках и возле Каховской ГЭС 4 10.11.2022, 11:46

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Захватчики пытались переправиться через Днепр, но их «догнали» HIMARS.

В ночь с 9 на 10 ноября в разных населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области были слышны мощные взрывы. Захватчики пытались в темноте переправлять через реку свои военные колонны, но российская хитрость не сработала.

О громких «хлопках» с детонацией в районе Антоновского моста и Олешек, которые местные жители слышали около полуночи, сообщают херсонские телеграмм-каналы.

Подробности «прилета» приводит херсонский журналист Константин Рыженко. По его информации, в 22:03 оккупанты отключили любую интернет-связь в Херсоне (как проводную, так и мобильную). В это же время русские войска начали опрокидывать технику и личный состав по Антоновскому мосту. После чего их догнал HIMARS.

Приблизительно в то же время, как информирует канал «Николаевский Ванек», сотрудничающий с Силами обороны на юге, произошел «прилет» по еще одной российской колонне в районе плотины Каховской ГЭС, сопровождавшийся масштабной детонацией.

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