ВСУ ликвидировали «экс-депутата ДНР» Жукова 4 10.11.2022, 11:53

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Михаил Жуков

Боевик имел позывной «СС» и был личным охранником Захарченко.

В Донецкой области ликвидирован боевик Михаил Жуков по прозвищу «СС»: он был депутатом «народного совета ДНР» и личным охранником Александра Захарченко.

О гибели Жукова в Красногоровском направлении сообщают пропагандистские ресурсы так называемой «Донецкой народной республики».

В некрологе боевика, известного под прозвищем «СС», указано, что он в свое время участвовал в самых жестоких и скандальных военных кампаниях оккупантов – под Шахтерском, в Донецком аэропорту и в Дебальцево.

Михаил Жуков был внесен в базу центра «Миротворец» как член террористической организации «ДНР» и боевик незаконного военного формирования.

Он также являлся депутатом «народного совета Донецкой Народной Республики» первого и второго созывов, членом «комитета народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений», членом ОД «Донецкая Республика». Входил в состав личной охраны предводителя «ДНР» Александра Захарченко.

Кроме того, Жуков подозревался в причастности к организации убийства Захарченко. Захарченко погиб в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар» 31 августа 2018 года – в день траура по поводу смерти Иосифа Кобзона.

Кафе принадлежало главе охраны Захарченко. В смерти Захарченко местные коллаборанты обвиняют двух задержанных «украинских диверсантов» и пропавшего с места происшествия личного охранника Захарченко. По непроверенным сведениям, взрывное устройство находилось в фонаре, находившемся у стола, а основные ранения были получены в голову, смерть наступила в больнице.

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