СМИ: Задержаны два высокопоставленных руководителя ОАО «Нафтан» 2 10.11.2022, 11:59

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Их арестовали на рабочих местах.

Двое высокопоставленных руководителя ОАО «Нафтан» были задержаны на рабочих местах.

По сообщению ТГ-канала @naftanFREE задержаны: начальник управления производственно-технической комплектации Соколов Николай и заместитель главного механика по модернизации и ремонтам Бороха Сергей.

«Точные причины задержания не известны, однако в узком кругу приближенных лиц, активность силовиков связывают с так называемым «Делом о коррупции и преступности при строительстве установки замедленного коксования». Строительство этого объекта окутывает множество коварных поступков руководителей и междоусобиц отделов предприятия. Так, например, «диверсия» с повреждением питающих кабелей при строительстве установки могла скрыть их ненадлежащее качество», — сообщает ТГ-канал нефтяников.

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