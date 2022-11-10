В Швеции найдено тысячелетнее сокровище викингов 10.11.2022, 12:09

иллюстрационное фото

Исследователей особенно заинтересовали 12 подвесок-монет.

Исследователи из Национального исторического музея Швеции наткнулись на керамический горшок во время раскопок. Внутри они обнаружили восемь ожерелий, одно кольцо, две жемчужины, два браслета и 12 подвесок в виде монет, пишет «Новое время».

Исследователи обнаружили поселение к северу от Стокгольма. Они считают, что люди жили там в течение нескольких сотен лет, начиная примерно с 400 г. н.э. и до раннего средневековья. На данный момент на этом месте удалось обнаружить более 20 домов и построек, а также множество других артефактов, в том числе кольца-амулеты и стрелы.

Несмотря на свой возраст, украшения из клада выглядят «почти совершенно новыми», —заявила Мария Лингстрем, одна из археологов, участвовавшая в экспедиции.

Исследователей особенно заинтересовали 12 подвесок-монет. Некоторые из них были отчеканены в Европе — вероятно, в Богемии, Баварии и Англии, — а другие были арабскими дирхамами.

Одна из монет происходит из Руана, города в Нормандии, Франция, и была отчеканена в Х веке. До сих пор исследователи знали о ее существовании только по рисункам в книгах.

Это натолкнуло археологов на мысль, что люди, жившие в Скандинавии в эпоху викингов, участвовали в торговле и поддерживали связи с другими регионами.

Исследователи не знают, почему владельцы решили спрятать драгоценности, они допускают, что это было сделано для сохранности во время каких-либо беспорядков. Команде нужно будет провести дальнейшие исследования, чтобы определить, так ли это.

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