ВСУ сбили беспилотник «Корсар», которых у россиян было всего три
- 10.11.2022, 12:54
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Беспилотник может нести противотанковую управляемую ракету.
Украинские защитники продолжают наносить урон «второй армии мира». В этот раз Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник «Корсар».
Об этом сообщили в Telegram-канале «Ковро-штурмовая бригада». Там также опубликовали соответствующие фотографии.
Отмечается, что таких беспилотных летательных аппаратов у российских оккупантов было всего три.
«Сбитый российский БПЛА «Корсар», который существовал всего в 3 экземплярах», – говорится в сообщении.
Добавим, что очередной «аналогов нет» предназначен для огневой поддержки при выполнении специальных задач, ведении разведки в радиусе 120 км, наблюдении боевой обстановки, фото- и видеосъемки с помощью телевизионной или тепловизионной аппаратуры.
«Корсар» также может нести противотанковую управляемую ракету «Атака» или реактивные гранаты, выполняя таким образом роль ударного.
Макет этого БПЛА был впервые показан на авиасалоне в августе 2011 года. В 2018 году «Корсары» торжественно провезли по Красной Площади Москвы в рамках парада в честь 9 мая.
Ожидается, что к 2025 году начнутся поставки этих БПЛА в Вооруженные силы РФ.