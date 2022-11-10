Решение о бегстве из Херсона потрясло Кремль 10.11.2022, 13:03

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Пропагандисты не знают, что говорить.

Российское командование объявило об отходе своих войск из Херсона на левый берег Днепра. Ряд моментов указывает на то, что данное решение стало внезапным для Кремля.

Об этом «24 каналу» сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что утром спикер главы Кремля Дмитрий Песков находился во временно оккупированном Луганске.

Шейтельман считает, что все нынешние действия российских захватчиков кажутся очень неподготовленными. Похоже, что это произошло для них спонтанно, иначе были бы готовы все объяснения.

«Сейчас все, кто следит за телеграмм-каналами Соловьева и пропагандистов, видят, что там просто ничего нет об этом, никто ничего не понимает, что говорить. Нет методичек», – заявил политтехнолог.

Он отметил, что спикер главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков в это время утром находился в Луганске. Поэтому это все кажется не каким-то планом по отступлению, которое разрабатывали неделями. Больше похоже на то, что после утреннего доклада Путин упрекнул Пескова из-за неготовности объяснений по поводу Херсона и отправил его на фронт в Украину.

По словам Шейтельмана, эта поездка Пескова была важным моментом, ведь для него было очень важно ни в коем случае не оказаться на территории Украины даже кончиком ноги. Потому что спикер Путина вообще надеялся после войны жить в США, а не в России. А побывав в Луганске, он попадает в список военных преступников.

«Ведь до этого он не был членом Совбеза России, то есть он не объявлял войны, не принимал участия в признании «ЛНР», «ДНР» - он во всем этом не принимал участия. Он всего лишь работал как наемный работник, а теперь все – он оккупант», – подчеркнул Шейтельман.

Поэтому, отметил он, это было таким сигналом, что Путин собрал всех в Кремле и велел им лично бежать все спасать. А вечером это обернулось приятными для нас новостями.

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