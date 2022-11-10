«Устала бегать по зоомагазинам» 13 10.11.2022, 13:11

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Белорусы жалуются на проблемы с кормом для животных.

Хозяева котов и собак озадачены: из магазинов исчезают корма, к которым их питомцы привыкли, а если нужный и находится, то стоит намного дороже, чем раньше. Сотрудник фирмы-поставщика товаров для животных рассказал zerkalo.io, почему возникла такая проблема и стоит ли надеяться, что ситуация с кормами улучшится в ближайшее время.

«Животному не объяснишь, что у нас санкции и цены регулируют»

У Елены (имена героев текста изменены) живет пятилетняя кошка, она питается кормом премиум-класса, натуральную пищу животное не ест. Раньше девушка покупала корм в аптеке «Доктор Вет», чаще всего это был паштет Gourmet Gold производства Франции, но он исчез. В торговой точке сказали, что этот корм вряд ли появится, как и большинство других европейских.

— Летом эти консервы стоили 1 рубль 20 копеек, потом они подорожали примерно на 30 копеек, а потом еще на 50 копеек. Перед тем как исчезнуть, консерва стоила уже 2 рубля 15 копеек, — вспоминает ценовую «эволюцию» корма хозяйка кошки.

От безысходности Елена начала покупать кошке паштет Whiskas, однако от него у животного начался понос, появилась аллергия, поэтому из рациона этот корм пришлось исключить. Недавно в аптеке появился паштет российского производства Perfect Fit по цене больше двух рублей, кошку перевели на него.

— Этим кормом я запаслась на некоторое время. Не знаю, что буду делать, если не станет и его. Сухой корм Pro Plan, который я тоже использую, в аптеках есть. Ну что ж, придется ей есть одну «сушку». Я буду искать корм в интернет-магазинах, хотя там он дороже. Ситуация мне совсем не нравится, ведь животному не объяснишь, что у нас санкции и цены «регулируют».

«Проблема возникла после запретов»

У работающей пенсионерки Аллы Ивановны живут лабрадор и три кошки. Женщина говорит, что денег на животных никогда не жалела и материальные траты на них не подсчитывала, хотя признается: на одну пенсию содержать питомцев было бы трудно, выручает работа. Сама она питается скромно, к тому же у Аллы Ивановны сын с инвалидностью — это осложняет материальное положение.

Женщина не имеет возможности покупать своим питомцам корма премиум-класса: для котов она берет Friskies, а собаке варит кашу с мясными косточками или куриными спинками. Но сейчас даже с этим простым питанием стало сложно.

— Ассортимент сухих кормов стал очень скудный, а если что-то есть, то цены заоблачные. Friskies и еще один похожий корм я покупала в интернет-магазине Emall по 12 рублей, но их уже нет. Вчера купила пакет такого же веса за 23 рубля.

Для собаки женщина приобретала куриные суповые наборы или килевую кость «по адекватной цене», но сейчас это сделать невозможно — дорого, да и найти эти продукты сложно. Пенсионерка привела цены: куриные наборы стоили 1,8 рубля, а сейчас 2,9 рубля. Куриные спинки начали замачивать в маринаде и продавать по четыре рубля. Дорогие стали и «лысые» большие кости — собака любила их грызть.

Собеседница говорит, что проблема с суповыми наборами из птицы возникла после запретов властей: сперва магазинам запретили разделывать тушки цыплят, а потом запретили повышать цены.

Дмитрий из Молодечно покупает своему коту сухой корм Kitekat или Friskies, но из магазинов города они исчезли, на полках остался корм Purina Felix. По меркам мужчины, он дорогой — от шести рублей за пачку.

— Недешево, учитывая, что пачки 300 грамм коту хватает на 4−5 дней. Да и к тому же Felix он не любит, ест плохо, — говорит мужчина. — Продавцы говорят, что поставок кормов нет и неизвестно, когда они будут.

Дмитрий нашел альтернативу — он иногда ходит на рыбалку, и если попадается мелкая рыбешка, то она достается коту. Мужчина говорит, что теперь ловить рыбу ему придется чаще.

Еще сложнее, когда животное аллергик

Домашний любимец Дениса — кот абиссинской породы. Питомец очень привередлив в еде, корма белорусского и российского производства ему не подходят — бывало, что после их употребления кот «травился». Сейчас для Дениса вопрос питания животного это целая проблема.

— За год исчезло много кормов, из-за того, что они постоянно пропадают, мы переходим с одного на другой. Давали коту украинские влажные корма, сперва Brit, потом Optimeal. Потом перешли на австрийский Royal Canin, его кот ест с удовольствием, но и этот корм пропадает. Сейчас начали давать итальянский сухой корм Monge, — рассказал Денис.

По наблюдениям Дениса, сухого корма в магазинах выбор больше, есть и европейские, только вот цены на них взлетели.

— Я иногда езжу в Германию, решил, что оттуда буду корма возить, там они к тому же и дешевле, хоть и ненамного.

Склонный к аллергии питомец живет у Ильи — это белоснежный японский шпиц. Мужчина покупает ему дорогие корма — все для того, чтобы у собаки не было проблем. Около четырех месяцев назад песику купили корм Hill’s Prescription Diet z/d Mini производства Чехии, за пачку весом полтора килограмма заплатили около 60 рублей. Корм собаке подошел, но в июле он пропал из магазинов.

— Подобрали альтернативу — литовский корм Natures protection, но и он поставляется с перебоями. Чтобы найти его, приходится обзванивать магазины. В один из них вот-вот должны привезти две пачки этого корма. А пока его нет, кормим собаку Royal Canin — он есть везде, правда, российский.

«Устала бегать по зоомагазинам»

О ситуации с кормами для своей кошки Ирина рассказала очень эмоционально, потому что устала от того, что поиск нужного превратился в квест.

— До февраля Багира питалась Josera. Сейчас в Беларуси есть только пару видов этого корма. Этот корм был в среднем ценовом сегменте и не вызывал аллергию у кошки. На Pro Plan и Royal Canin у кошки хвост трубой никогда не стоял, а от последнего вообще начиналась жуткая аллергия.

Девушка говорит, что «путем попыток и слез» с марта-апреля перевела животное на корм Brit с лососем и курицей для стерилизованных кошек, но он то пропадает, то снова появляется. А во время последней покупки 17 октября хозяйка столкнулась с очень неприятной и непонятной ситуацией: вместо привычных, почти круглых подушечек корма в пачке лежали овальные.

— Моя капризная дама отказывается их есть. Приходится мешать с пакетиками паштета или жидкого корма.

Девушка отметила, что сейчас стало сложно содержать кошку из-за ее аллергии и капризов в еде. Хозяйка устала бегать по зоомагазинам, поэтому переориентировалась на интернет-заказы.

— Если нужного корма в наличии нет, то я ставлю товар в резерв — как только он появляется, мне приходит оповещение. Бегу сразу заказывать, покупаю с запасом. Цены подросли, но спасают промокоды — с ними получается дешевле. Если вижу в гипермаркетах акции на пакетики корма, то набираю их много, на будущее. Кто ж знал, что с февраля надо будет закупаться не только макаронами, гречкой и тушенкой, но еще и кормом для животных!

Также девушка сообщила, что исчез из продажи наполнитель для кошачьего туалета, к которому они привыкли.

— Он был удобный — после «дел» кошки образовывались комочки без запаха, их можно было сразу выбрасывать в туалет и смывать. Я покупала его в огромном мешке, а в мае купила тот же наполнитель, а когда начали его использовать, то поняла, что он уже не тот! Вонь от туалета стоит ужасная, комкуется он странно. Может, какой-то компонент наполнителя закончился и его перестали добавлять? Пришлось перейти на силикагелевый наполнитель.

«Корма будут, но с перебоями»

Сотрудник фирмы-поставщика товаров для животных Владимир рассказал, что украинские корма вообще перестали возить в Беларусь. По его словам, в целом из продажи исчезли около 80% импортных кормов из тех, что были на рынке нашей страны. Некоторые продукты еще попадают к нам из Германии, Италии, Турции, но это только благодаря посредникам, которые организуют перецепки грузов. Однако цены на импорт постоянно растут, только в августе они поднялись на 10−15%. Возникли также проблемы с кормами, что производятся в России: Whiskas, Kitekat, Friskies.

— Friskies сейчас вообще не отгружается, потому что нет нужных компонентов для его производства. Whiskas и Kitekat после постановления о регулировании цен невыгодно продавать. В товарно-транспортной накладной указывается наценка 15−17% (она идет поставщику-перекупу, т. к. не все компании работают напрямую с производителями), еще 5% берет банк. Магазинам неинтересно продавать этот товар, ведь надбавка с него получается 8−10%, она не покрывает расходы на реализацию, — рассказал Владимир.

Мужчина сообщил, что заводы в России постепенно перестают работать с перекупами, а белорусские компании ищут замену брендам, договариваются с производителями на нулевую надбавку. По слухам, поставки с нулевой надбавкой могут быть уже в этом декабре. По информации Владимира, из магазинов могут полностью исчезнуть корма Friskies, Cat Chow и Dog Chow.

— Кроме того, российские производители кормов для животных начинают вводить квоты на отгрузку товара, так как на них очень повышенный спрос. Из-за этих квот наши склады заполнены Royal Canin только на 15%.

Владимир считает, что в ближайшее время следует ожидать сужения ассортимента кормов и повышениях цен на них. Он говорит, что уже сейчас очень «больно» людям, у которых коты и собаки аллергики — специальный корм для котов стоит от 22 рублей за килограмм, для собак от 19 рублей.

— Отгрузки в магазины есть, но кормов не хватает регионам, все забирает Минск. Думаю, что они будут поступать, но с перебоями, поэтому хозяевам лучше брать их с запасом. А еще вариант — переходить на натуральный корм: каша и субпродукты.

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