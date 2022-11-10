Стало известно, где Россия и Беларусь могут использовать «общие войска» против Украины 9 10.11.2022, 13:23

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иллюстрационное фото

Генеральный штаб ВСУ назвал два направления.

Россия и Беларусь продолжает совместное развертывание группировки войск на белорусской территории. Их могут задействовать в Волынской и Полесской операционных зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

«На территории Республики Беларусь продолжается развертывание региональной группировки войск так называемого «союзного государства», которое может действовать в Волынском и Полесском операционных зонах» , - рассказал Громов.

По его словам, соответствующими силовыми ведомствами и органами местного самоуправления Беларуси проводятся мероприятия по подготовке и приему российского военного контингента из числа мобилизованных.

«Так, в настоящее время идет уточнение мест для размещения личного состава», - добавил Громов.

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