С 2023 года для ИП введут очередное изменение 10.11.2022, 13:29

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Предприниматели его резко критиковали.

К 1 января 2023 года индивидуальным предпринимателям, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, нужно установить платежные терминалы. В Министерстве по налогам и сборам рассказали про нюансы этого новшества.

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем ИП, которые торгуют некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Однако к 1 января 2023 года эти ИП должны обзавестись кассовыми суммирующими аппаратами или программными кассами. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Фактически после 1 января продавать что-либо без использования платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы.

Ранее этим ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

В МНС уточняют, что подключиться к системе контроля кассового оборудования (СККО) нужно до 1 января 2023 года. При это заявку надо подать не позже 15 декабря этого года. Если это сделать позже, то их могут не успеть выполнить.

В ведомстве поясняют, что для подключения к СККО надо заранее купить кассовое оборудование и заключить с предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договор на обслуживание терминалов.

Напомним, предприниматели критиковали решение властей об обязательной работе с кассовыми аппаратами. Многие из них не знают, как будут дальше работать.

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