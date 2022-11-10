Странная авария: всплыли неожиданные нюансы гибели Стремоусова 3 10.11.2022, 13:44

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Через 15 минут после ДТП на месте не было ни тела, ни другой машины.

Заявление российской стороны о неожиданной гибели в ДТП гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова вызвало много вопросов. В сети заметили много странных моментов: например, тело «пропало» с места аварии уже спустя 15 минут после инцидента. Как и второе транспортное средство, пишет obozrevatel.com.

Примечательно, что информацию об этом обнародовали не просто анонимные «инсайдеры», а российские пропагандисты. Так, об увиденном на месте ДТП рассказали военкоры «РИА Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов.

Они сказали, что проезжали мимо места, где якобы разбился Стремоусов, примерно в 15:40 среды, 9 ноября. Скорее всего, они имели ввиду время за Москвой (это примерно за 20 минут до первой новости о гибели коллаборанта).

«Как нам кажется, прошло с места трагедии, аварии где-то минут 10-15, потому что люди доставали из машины рюкзаки. Там были такие военные рюкзаки системы molle. То есть видно, что это произошло совсем недавно, буквально перед нами», – заявили военкоры. Тела тогда они не увидели.

Позже в сети были опубликованы фото, на которых рядом с открытой водительской дверью видно размытое пятно (вероятно, скрывающее тело). Цвет неба и включенные уличные фонари дают основания предположить, что эти кадры были сняты перед закатом (по московскому времени это 17:24).

На этих снимках рядом с машиной стоит скорая. Но если Стремоусова увезли сразу, то не совсем понятно, что делали медики на трассе спустя несколько часов после ДТП.

Конкретное место случившегося отличается у разных «официальных» лиц. Например, так называемый министр здравоохранения оккупированной Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил о трассе Херсон – Армянск. Военные блогеры писали о ДТП под Геническом.

А «РИА Новости» выложили видео с места ДТП (снятое ночью), на котором виден дорожный знак. Судя по нему, авария произошла на трассе в сторону Мелитополя недалеко от Новой Каховки.

Пропагандисты объяснили, что были на трассе, где погиб коллаборант, дважды – когда ехали снимать переправы на Херсонщине и на обратном пути.

Напомним, что Стремоусов погиб всего за несколько часов до того, как Россия объявила о сдаче Херсона. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил предателя Украины орденом.

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