Синоптики рассказали, когда в Беларуси пойдет снег 1 10.11.2022, 13:44

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Фото: Игорь Матвеев / TUT.BY

Также в стране установится минусовая температура.

По предварительному прогнозу синоптиков, с середины следующей недели ожидается морозная погода, а на выходных — снег.

Температура воздуха ночью начнет снижаться уже со вторника, 15 ноября. И к выходным ожидается уже до -6°С.

В субботу днем ожидается до -4°С.

Однако следует также помнить, что наиболее точными являются краткосрочные прогнозы на три дня. А в следующие дни будет до +11°С.

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