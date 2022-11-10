Синоптики рассказали, когда в Беларуси пойдет снег

Синоптики рассказали, когда в Беларуси пойдет снег1
- 10.11.2022, 13:44
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Также в стране установится минусовая температура.
По предварительному прогнозу синоптиков, с середины следующей недели ожидается морозная погода, а на выходных — снег.
Температура воздуха ночью начнет снижаться уже со вторника, 15 ноября. И к выходным ожидается уже до -6°С.
В субботу днем ожидается до -4°С.
Однако следует также помнить, что наиболее точными являются краткосрочные прогнозы на три дня. А в следующие дни будет до +11°С.