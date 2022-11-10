Под Херсоном оккупанты перемещают технику на левый берег Днепра, а ВСУ ее уничтожают

Под Херсоном оккупанты перемещают технику на левый берег Днепра, а ВСУ ее уничтожают2
- 10.11.2022, 13:49
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Ликвидация колонн врага идет непрерывно.
Украинские защитники уничтожают технику российских оккупантов, которые переправляются на левый берег Днепра в Херсонской области.
Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
«Сейчас они занимаются исключительно тем, что перемещают военную технику и военных на левый берег Днепра. Вчера вечером были мощные взрывы в районе Олешек. Я так понимаю, это переправляемая там техника удачно уничтожалась нашими Вооруженными Силами», - сказал он.