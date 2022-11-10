Единственный сценарий для Путина Альфред Кох

10.11.2022, 14:05

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Альфред Кох

После проигрыша войны режим в РФ трансформируется.

Подошел к концу двести пятьдесят девятый день войны. Что ж, сегодня я не напишу, что на фронте нет никаких изменений. Сегодня они есть. Сегодня Шойгу дал команду выводит российские войска с правого берега Днепра.

Разумеется, это очередной «жест доброй воли», то есть ВСУ поставили противника в такое положение, что ему нужно было либо умереть, либо драпать. И он сделал правильный выбор.

Когда случается какое-то событие, которого давно ждут, то когда оно наконец происходит, то уже нет тех эмоций, как если бы оно было сюрпризом.

Так и в этот раз. Случилось то, что должно было случиться: бессмысленность удержания этого плацдарма была ясна уже к августу. Наступать с него у путинских вояк уже не было сил, а сам по себе никакой ценности с военной точки зрения он не имеет и только связывает там группировку войск, которая остро необходима для затыкания дыр на других, стратегически более важных направлениях.

Теперь Суровикин объясняет солдатам, что все это для того, чтобы сохранить их жизни. Мол, нет для русского генерала ничего важнее его солдат. Из надо беречь и все такое. Ему вторит Кадыров, и хвалит Армагеддоныча за заботу о русском солдатике…

Какой цинизм! И тот и другой «берегут» русского солдата под Херсоном не для того, чтобы отправить его домой к семье в целости и сохранности, а для того, чтобы угробить его где-нибудь под Сватово или Бахмутом. То есть там, где по их мнению, от его гибели будет больше толку.

Так пастух защищает свое стадо от холода и хищников не из любви к бедным овечкам, а для того, чтобы сожрать их самому или продать их мясо на базаре. То есть тоже убить, но «с пользой для дела».

Почему русские люди должны умирать из-за того, что какой-то идиот решил, что таким образом будет лучше «для пользы дела» - непонятно. И прежде всего потому, что непонятно в чем, собственно, состоит это дело…

В свое время Иосиф Бродский в «Письме римскому другу», описывая наместника Цезаря, высказал мысль, что «ворюга мне милей, чем кровопийца». Но оказывается, что эти две разновидности властителей не являются антагонистами. Ворюга со временем неизбежно превратится в кровопийцу, если его вовремя не остановить.

И вот вся нынешняя российская клептократия переродилась в душегубов. А те, кто не смог (или не захотел) совершить этой метаморфозы - исчезли из окружения Путина и утратили весь свой прежний блеск и влияние.

Дальше все путинское правление правление будет сплошным мясокомбинатом. Проиграв войну он начнет резать россиян. Это будет его единственный сценарий удержания власти. И его чучхе будет ничуть не менее кровавым, чем северокорейский оригинал.

Вот уже иранский парламент принимает решение казнить всех участников антиправительственных митингов. А это десятки и сотни тысяч людей, включая детей и женщин.

Думаю, что скоро и володинская Дума не сможет уклониться от принятия «принципиального» решения. И в этот момент депутаты уже полностью утратят человеческий облик и шанс вернуться к нормальной жизни. Впрочем, я не уверен: остался ли он у них сейчас…

После всех этих мрачных разговоров о неизбежном мире с Путиным под диктовку США, сегодняшние события такие духоподьемные, что я просто предлагаю забыть об этих разговорах как о каком-то дурацком вбросе.

Лучше вспомните, что сегодня 9 ноября, то есть очередная годовщина падения Берлинской Стены. Стены, которая отделяла рабство от свободы. И это совпадение не спроста. Значит падет и стена, которой Путин хочет отгородить от свободы украинцев. Не дайте ему ее воздвигнуть. Гоните его в шею со своей земли.

Не сразу, но лет через двадцать-тридцать, когда зарубцуются раны этой войны, а путинский режим давно станет достоянием истории, до россиян дойдет какое большое дело вы, украинцы, сделали для них и для их будущего своей победой над ними.

И я верю, что они зарыдают и встанут перед вами на колени. И будут просить прощения. Как это сделал однажды Вилли Брандт.

И мне хочется надеятся, что вы их простите. Вот такое я себе желание загадал в этот радостный день.

А пока впереди еще много горя и крови. Но наше дело - правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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