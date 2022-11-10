В Гомеле на велосипедиста напала стая собак 10.11.2022, 14:08

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Отбиваться пришлось собственным средством передвижения.

В Гомеле свора бродячих собак напала на мужчину, который ночью ехал с работы домой на велосипеде. Ему удалось отбиться от них собственным средством передвижения, однако не обошлось без травм, сообщает «ЧП Гомель».

Инцидент произошел около полуночи на 10 ноября. Гомельчанин, возвращаясь с работы на велосипеде, проезжал под Полесским мостом — там за ним погналась стая собак. Они набросились на мужчину и попытались укусить.

Тот упал, не справившись с управлением, однако не растерялся: пустив в ход то, что было под рукой, а именно собственный велосипед, он сумел прогнать животных.

Правда, при этом гомельчанин все равно пострадал: получил ссадины, а одежда оказалась порванной в разных местах.

В службу отлова дозвониться пока не получилось, отметили в «ЧП Гомель».

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