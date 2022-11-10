В центре Москвы задержали мужчину, который вышел с плакатом «Предатели» после бегства войск РФ из Херсона 10.11.2022, 14:14

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Его обвинили в «дискредитации» российской армии.

В России мужчина устроил одиночный пикет и вышел в центр Москвы с плакатом «Предатели». Это он сделал после новостей об отводе российских войск из временно оккупированного Херсона.

Россиянина задержали правоохранители. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

«После новости о сдаче Херсона возле Кремля задержали мужчину с плакатом «Предатели, прое..ли все», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 61-летний житель Москвы. Его доставили в ОМВД «Тверское» вечером 9 ноября, где составили на него сразу два административных протокола.

Один – за дискредитацию путинской армии РФ, а второй – за нарушение порядка проведения пикета.

Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу дал официальный приказ вывести российскую военную группировку с правобережья Херсонской области, уволив единый областной центр, захваченный оккупантами с начала вторжения. Такое решение было озвучено после того, как командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин зачитал Шойгу доклад о ситуации на фронте.

По состоянию на утро 10 ноября командование войсками РФ вывело из Херсона ряд подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой, 106-й воздушно-десантной дивизий и 22-го армейского корпуса. Характер действий врага говорит о том, что он производит планомерный отход на Херсонском направлении, опираясь на несколько рубежей обороны, чтобы отступать с одного на другой, сохраняя боевой порядок и управление.

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