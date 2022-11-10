«Военное дело учили по кинофильму «Чапаев» 3 10.11.2022, 14:28

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Эксперт высмеял попытки РФ остановить наступление ВСУ на Крым.

Укрепрайоны, которые российская армия строит на перешейке у Крыма, не способны остановить контрнаступление ВСУ, уверен эксперт Эль Мюрид.

Российская армия, очевидно, готовится к сухопутной обороне Крыма. Спутник зафиксировал появление в районе Армянска и КПП «Чонгар» между Херсонской областью и полуостровом новые российские укрепрайоны. Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram военный и политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид):

— Судя по кадрам спутника, россияне готовятся останавливать украинскую армию с помощью окопов. Это говорит о том, что военно-политическое руководство РФ за 8 месяцев боев так и не «проснулось».

Оно все еще уверено, что участвует не в Первой мировой войне, где основная сила - это конная пехота. На самом деле ВС РФ в Украине противостоят хорошо вооруженной и обученной по стандартам НАТО армии, имеющей в своем распоряжении современное западное оружие. В таких условиях окопы солдатам РФ мало помогут.

«Окопы на перешейке означают, что Кремль готовится отражать атаки идущих в полный рост колонн и шеренг пехоты с развернутыми знаменами и, возможно, слегка поддавшей горилки… Главное - посадить в них Анку-пулеметчицу не забыть. Во всех остальных сценариях окопы помогут, но не очень… То, что на дворе 21-й век, им, похоже, неведомо», - высказал мнение блогер.

Он предположил, что российский генералитет военному делу обучался по старому советскому фильму «Чапаев». Мюрид отметил, что история не оставляет оккупантам шансов. Все, кто ставили себе задачу взять Крым, его брали. Удержать полуостров, с которым нет устойчивой сухопутной связи, будет очень непросто.

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