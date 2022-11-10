Украинский полковник: ВСУ освободят Беларусь от Лукашенко за несколько дней 7 10.11.2022, 14:30

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По сравнению с другими участками фронта белорусская граница «обнажено».

Если сравнить длинный потенциальный белорусский фронт, то вдоль государственной границы россияне и белорусы разместили до 10 батальоно-тактических групп – это не более 10 тысяч человек.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что, например, сейчас на правом берегу Херсона сейчас 25-30 тысяч человек. Это очень большая разница – Бахмут атакует сейчас примерно такое же количество войск, как находятся в Беларуси.

Роман Свитан говорит, что речь идет о нескольких десятках километров вокруг Бахмута – а в атаке более 10 тысяч военных стоит напомнить, что там воюют ЧВК.

«Такое количество войск на украинско-белорусской границе не свидетельствует нам о какой-либо военной проблеме, это свидетельствует об обратном — Беларусь полностью «обнажена», — добавляет военный.

«Если сейчас украинское военно-политическое руководство решит освободить Беларусь от Лукашенко – на это уйдет несколько дней. На мой взгляд, то, что сейчас происходит в Беларуси – именно следствие того, что они понимают потенциал ВСУ», – говорит Свитан.

По словам летчика-инструктора, освобождение Беларуси сократит протяженность фронта, ведь у нас с белорусами более длинная граница, чем у белорусов с россиянами.

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