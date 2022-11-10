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ВСУ захватили редкую технику оккупантов на Херсонском направлении

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  • 10.11.2022, 14:41
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ВСУ захватили редкую технику оккупантов на Херсонском направлении
фото: wikipedia

На вооружение украинской армии начал поступать «херсонский ленд-лиз».

Украинские военные в ходе контранступления на Херсон затрофеили редкий российский бронеавтомобиль «Тайфун-К».

Об этом сообщает Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«Тайфун-К затрофеен на Херсонском направлении. Редкая штука. Ну что, теперь интересно только то, будет ли херсонская партия кацапского ленд-лиза преобладать харьковскую», - отметили в СтратКоме ВСУ.

Подробности о «Тайфун-К»

Новейший универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К» оборудован комбинированной защитой из керамической брони, под ней - броневая сталь. Кроме того, броневик передвигается на пулестойких шинах с автоматической подкачкой воздуха и регулируемым давлением до 4,5 атмосфер.

Масса автомобиля составляет более 15 тонн, максимальная скорость - 105 км/ч.

Бронеавтомобиль «Тайфун-К», в частности, предназначен для перевозки и десантирования военных.

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